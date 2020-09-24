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Происшествия

Двое граждан Казахстана пытались вброд через реку Чу попасть в Кыргызстан

Двое граждан Казахстана пытались попасть в Кыргызстан через реку Чу. Об этом сообщил отдел по связям с общественностью и СМИ Государственной пограничной службы КР.

По его данным, возле села Васильевка пограничный наряд обнаружил двух граждан, которые пытались незаконно пройти из Казахстана в Кыргызстан, переходя вброд реку Чу.

Нарушители задержаны.

После оформления соответствующих документов нарушители госграницы переданы сотрудникам территориального подразделения ГКНБ КР для дальнейшего разбирательства.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/166229/
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