Двое граждан Казахстана пытались вброд через реку Чу попасть в Кыргызстан

Двое граждан Казахстана пытались попасть в Кыргызстан через реку Чу. Об этом сообщил отдел по связям с общественностью и СМИ Государственной пограничной службы КР.

По его данным, возле села Васильевка пограничный наряд обнаружил двух граждан, которые пытались незаконно пройти из Казахстана в Кыргызстан, переходя вброд реку Чу.

Нарушители задержаны.

После оформления соответствующих документов нарушители госграницы переданы сотрудникам территориального подразделения ГКНБ КР для дальнейшего разбирательства.