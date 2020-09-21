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В Кыргызстан незаконно пытались завезти 111 голов крупного рогатого скота

В Кыргызстан незаконно пытались завезти 111 голов крупного рогатого скота. Об этом сообщили в пресс-службе ГНС.

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По ее данным, у импортеров, которые пересекали кыргызского-казахскую госграницу на КПП «Ак-Тилек», отсутствовали разрешительные документы на ввоз животных.

«Задержаны машины, водители которых пытались завезти 111 голов скота. У импортеров отсутствовали справка о налоговой регистрации на ввоз товара и сопроводительная накладная. Материалы нарушений переданы в мобильную группу ГСБЭП», — проинформировали в ведомстве.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/165846/
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