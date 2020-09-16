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Происшествия

ГКНБ изъял из оборота больше 30 килограммов наркотиков. Задержан милиционер

За один месяц ГКНБ изъял из незаконного оборота более 30 килограммов наркотиков. Об этом сообщает пресс-центр ведомства.

В частности, на автодороге Ош — Исфана в Кадамджайском районе была задержана автомашина под управлением А.М. Во время осмотра у водителя обнаружены два свертка с гашишем весом более килограмма.

В сентябре у сотрудника ОВД Лейлекского района А.Б.А. в спортивной сумке обнаружено 625 граммов гашиша.

«В Баткенской области задержан иностранец К.А.З., у которого в ходе обыска обнаружено более 6 килограммов гашиша. В этот же день ГКНБ задержал мужчину, который в Бишкеке организовал лабораторию по изготовлению синтетических наркотиков класса PVP для дальнейшего сбыта. 12 сентября в южной столице задержан автомобиль, в котором находились наркотики. В ходе обыска в доме у владельца авто найден тайник с двумя мешками, внутри находились свертки с наркотиками афганского происхождения весом 14 килограммов», — рассказали в Госкомитете нацбезопасности.

В ведомстве отметили, что все материалы зарегистрированы в ЕРПП по статьям «Незаконное изготовление наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров» и «Контрабанда предметов, в отношении которых установлены специальные правила перемещения через таможенную границу» УК КР.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/165326/
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