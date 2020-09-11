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Происшествия

В Баткенском районе в ДТП погибли два человека, еще двое госпитализированы

В Баткенском районе в ДТП пострадали четыре человека. Двое скончались в больнице. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.

По ее данным, примерно в 6.30 на 11-м километре автодороги Ош — Баткен — Исфана (село Жаны-Жер) водитель «Ауди 100» не справился с управлением и съехал с дороги.

В результате ДТП пострадали четыре человека. Сотрудники скорой помощи доставили их в областную больницу. Там двое пострадавших, 1967 и 1974 годов рождения, скончались. Еще двое — 27 и 15 лет — госпитализировны с травмами различной тяжести.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/164807/
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