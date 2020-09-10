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Происшествия

Наезд на велосипедистов: водителя осудили на восемь лет тюрьмы

Водителя, который сбил двух велосипедистов по дороге в аэропорт «Манас», приговорили к восьми годам тюрьмы. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе Чуйского областного суда.

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По ее данным, вчера Сокулукский суд признал мужчину виновным в причинении смерти по неосторожности и взыскал с него моральный ущерб.

Сам осужденный полностью признал свою вину.

«В пользу представителя погибшего Ильи Сидорова суд взыскал 194 тысячи сомов и 300 тысяч — моральный вред. В пользу представителя Евгения Требунского — 286 тысяч сомов и 300 тысяч — моральный вред», — проинформировали в пресс-службе.

Напомним, что в аварии по дороге в аэропорт «Манас» погибли члены Федерации триатлона Кыргызстана, спортсмены Евгений Требунский и Илья Сидоров. Они отправились на велотренировку по трассе в аэропорт «Манас». Пьяный водитель сбил их на скорости, в результате чего Илья Сидоров погиб на месте, а Евгений Требунский — в машине скорой помощи по пути в больницу.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/164739/
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