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Происшествия

Два человека пытались попасть в Казахстан через реку Ашпару

Кыргызстанка и казахстанец пытались попасть в соседнюю республику через реку Ашпару. Об этом сообщил отдел по связям с общественностью и СМИ Государственной пограничной службы КР.

В ходе несения службы возле села Ровного Панфиловского района Чуйской области пограничники задержали 33-летнего гражданина Казахстана К.А. и 30-летнюю кыргызстанку, которые незаконным путем пытались пересечь границу вброд.

После оформления соответствующих документов задержанные переданы сотрудникам территориального подразделения ГКНБ КР для дальнейшего разбирательства.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/164605/
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