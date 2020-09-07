В селе Сары-Ой в ДТП погиб 29-летний мужчина

В селе Сары-Ой Иссык-Кульского района в результате аварии пострадали двое мужчин. Один скончался на месте. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.

По ее данным, 7 сентября примерно в 4.47 на 65-м километре автодороги Балыкчи — Ананьево — Каракол водитель автомобиля «Мерседес-Бенц», не справившись с управлением, съехал с дороги и врезался в бетонное ограждение.

В ДТП пострадали двое мужчин, оба 1991 года рождения. Один скончался на месте, другой доставлен в больницу Чолпон-Аты. Тело погибшего передано сотрудникам милиции.