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Происшествия

В селе Сары-Ой в ДТП погиб 29-летний мужчина

В селе Сары-Ой Иссык-Кульского района в результате аварии пострадали двое мужчин. Один скончался на месте. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.

По ее данным, 7 сентября примерно в 4.47 на 65-м километре автодороги Балыкчи — Ананьево — Каракол водитель автомобиля «Мерседес-Бенц», не справившись с управлением, съехал с дороги и врезался в бетонное ограждение.

В ДТП пострадали двое мужчин, оба 1991 года рождения. Один скончался на месте, другой доставлен в больницу Чолпон-Аты. Тело погибшего передано сотрудникам милиции.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/164268/
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