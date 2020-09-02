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Происшествия

В Таш-Кумыре машина слетела в пропасть. Погибли три человека, среди них ребенок

В городе Таш-Кумыре машина упала в обрыв глубиной около 60 метров. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.

По ее данным, на 449-м километре автодороги Бишкек — Ош водитель автомашины Toyota Wish не справился с управлением и слетел в обрыв. Вследствие дорожно-транспортного происшествия погибли две девушки и девятилетний мальчик. Пятеро мужчин получили травмы различной степени тяжести, их доставили в больницу на карете скорой помощи.

Прибывшие на место спасатели вытащили из обрыва пострадавших и тела погибших.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/163774/
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