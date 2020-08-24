В Аламединском районе без вести пропали мать и малолетний сын

В Аламединском районе без вести пропали 34-летняя Маргубахан Сейитова и ее трехлетний сын. Об этом сообщает ГУВД Чуйской области.

Уточняется, что ранее женщина приехала из Баткенской области и проживала на территории Аламединского района. В начале августа женщина перестала выходить на связь.

Фото ГУВД Чуйской области. Без вести пропавшая Маргубахан Сейитова

Приметы Маргубахан Сейитовой: рост примерно 168-170 сантиметров, худощавого телосложения, волосы черные, лицо овальное.

Приметы Данила Сейитова: рост примерно 70 см, среднего телосложения, волосы короткие, рыжие, уши оттопыренные.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении Маргубахан Сейитовой и ее сына, просят сообщить по телефонам: дежурная часть ОВД Аламединского района — 0312363527, 0312363523, 0999210709, 0709211808, 0550343363, 0778000999.