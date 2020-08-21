На трассе Бишкек – Ош столкнулись две машины. Об этом сообщила пресс-служба ОБДД Джалал-Абадской области.

По ее данным, 20 августа примерно в 20.30 в Токтогульском районе пьяный водитель на BMW выехал на встречную полосу и врезался в «Фольксваген Пассат».

За рулем BMW находился 22-летний житель города Токтогула Ж.Т. «Фольксвагеном» управлял 53-летний житель села Арал Токтогульского района К.Ж.

В результате происшествия водитель BMW и три его пассажирки госпитализированы в территориальную больницу с различными травмами.

Водитель «Фольксвагена» также был доставлен в отделение реанимации, однако он скончался, не приходя в сознание, из-за полученных травм.