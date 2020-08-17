ГКНБ задержал главного инспектора управления Налоговой службы по Бишкеку

В Бишкеке задержали главного инспектора УГНС по контролю за крупными налогоплательщиками по Бишкеку и Чуйской области. Об этом сообщили в пресс-центре ГКНБ.

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По его данным, продолжается досудебное производство по ряду уголовных дел, связанных с выводом крупных сумм денег бывшим руководством госпредприятия «НК Кыргыз темир жолу».

14 августа задержали главного инспектора управления по контролю за крупными налогоплательщиками ГНС, который, являясь представителем власти, покровительствовал и был связан с отдельными компаниями, принимавшими участие в конкурсах ГП «НК Кыргыз темир жолу», и играл ключевую роль в функционировании отмеченной коррупционной схемы.

Его заключили под стражу и подозревают в преступлении по статье 319 «Коррупция» УК КР.