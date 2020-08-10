В Кыргызстане за сутки утонули пять человек

В водоемах Кыргызстана за минувшие сутки утонули пять человек. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС.

Читайте по теме В селе Бостери утонул 18-летний парень

Уточняется, что в Кеминском районе в пруду утонул 15-летний парень. На его поиски привлекли четырех спасателей. Тело нашли и передали сотрудникам милиции.

«В Аламединском районе на территории ГЭС в селе Лебединовка также утонул 15-летний подросток, его тело нашли сегодня утром. В Кочкорском районе продолжаются поиски семилетнего мальчика, который утонул в реке Чу. Вчера в Ала-Букинском районе нашли тело 26-летнего мужчины, который утонул в водохранилище Орто-Токой. В Кара-Суйском районе вчера утонул семилетний ребенок, сегодня его поиски продолжатся», — проинформировали в ведомстве.