Из частного сейфа неизвестные украли более 2 миллионов сомов. Они задержаны

В Бишкеке задержали подозреваемых, которые украли сейф с деньгами из частного дома. Об этом сообщили в пресс-службе УВД Ленинского района.

По ее данным, 5 мая в правоохранительные органы обратился житель Бишкека и рассказал, что неизвестные люди проникли в его дом и украли сейф с большой суммой денег. В нем находилось 2 миллиона сомов, $1 тысяча 400, 625 евро и 250 тысяч рублей.

Факт зарегистрирован в ЕРПП. Начато досудебное производство по статье 200 «Кража» УК КР. Милиционеры задержали 41-летнего и 45-летнего подозреваемых. Решением суда их водворили в СИЗО-1 на два месяца.