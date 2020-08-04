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Происшествия

Из частного сейфа неизвестные украли более 2 миллионов сомов. Они задержаны

В Бишкеке задержали подозреваемых, которые украли сейф с деньгами из частного дома. Об этом сообщили в пресс-службе УВД Ленинского района.

По ее данным, 5 мая в правоохранительные органы обратился житель Бишкека и рассказал, что неизвестные люди проникли в его дом и украли сейф с большой суммой денег. В нем находилось 2 миллиона сомов, $1 тысяча 400, 625 евро и 250 тысяч рублей.

Факт зарегистрирован в ЕРПП. Начато досудебное производство по статье 200 «Кража» УК КР. Милиционеры задержали 41-летнего и 45-летнего подозреваемых. Решением суда их водворили в СИЗО-1 на два месяца.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/161588/
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