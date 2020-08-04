В Москве задержали мошенников, которые обещали кыргызстанцам вернуться домой

В Москве задержали 30-летнего уроженца Кыргызстана, который обещал соотечественникам помочь вернуться на родину, брал с них деньги и пропадал. Об этом сообщили в пресс-службе МВД.

По ее данным, в представительство МВД в России обратилась 26-летняя женщина и рассказала, что познакомилась с молодым человеком, который пообещал за определенное вознаграждение включить ее в список вылетающих в Кыргызстан чартерными авиарейсами. Он взял деньги и скрылся. Подозреваемого нашли, им оказался 30-летний К.М., уроженец Чуйской области.

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Кроме этого, несколько граждан также обратились в правоохранительные органы и рассказали, что неизвестная девушка через мессенджер WhatsApp, представившись сотрудником посольства, предлагает за определенное вознаграждение услуги по содействию в возвращении на родину. Заявители пострадали на 60 тысяч сомов. Девушку задержали, ей оказалась 22-летняя уроженка Джалал-Абадской области.

По результатам проверки возбуждено уголовное дело по статье 159 «Мошенничество» УК РФ.