13:51
USD 76.76
EUR 90.09
RUB 1.05
Происшествия

В Ошской области сошел сель и затруднил проезд для автомобилей

В Ошской области в результате проливного дождя селевые потоки затруднили проезд по автодороге Мырзаке — Кара-Кульджа — Алай-Куу. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС.

По ее данным, инцидент произошел вчера примерно в 19.30. Для устранения последствий стихии привлекли одного погрузчика. В 21.30 трассу расчистили в одну сторону. Сегодня работы продолжают.

Отмечается, что селевые потоки также заполнили грязекаменной массой 82-й и 89-й километры дороги Ош — Папан — Кичи-Алай. В настоящее время все последствия селя устранили.

Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/161361/
просмотров: 372
Версия для печати
Материалы по теме
В Узгене подростки убили мужчину из-за 200 сомов
Видео очевидцев. Сель сошел в Ак-Суйском районе Кыргызстана
В Ала-Букинском районе селевые воды разрушили стены домов
В больницах и стационарах Ошской и Баткенской областей установили генераторы
Врача, рассказавшего о проблемах, понизили в должности. Потом передумали
В Баткенской области в результате селя затопило дома и мост
«Ошэлектро»: В Араване деревья грецкого ореха срубают ради безопасности людей
В Араванском районе вырубают деревья грецкого ореха и тутовника
В Норвегии дачный поселок за несколько минут ушел под воду
В Нарыне затопило 60 дворов и дорогу. Пострадавших нет
Популярные новости
В&nbsp;Екатеринбурге задержан кыргызстанец с&nbsp;чемоданом, в&nbsp;котором было 79&nbsp;миллионов В Екатеринбурге задержан кыргызстанец с чемоданом, в котором было 79 миллионов
Задержание блогера на&nbsp;Иссык-Куле не&nbsp;связано с&nbsp;его деятельностью Задержание блогера на Иссык-Куле не связано с его деятельностью
Сын адвоката Каната Хасанова проходит свидетелем в&nbsp;деле о&nbsp;разбойном нападении Сын адвоката Каната Хасанова проходит свидетелем в деле о разбойном нападении
В&nbsp;Бишкеке по&nbsp;улице Карла Маркса загорелся дом В Бишкеке по улице Карла Маркса загорелся дом
Бизнес
Бесплатные разговоры в&nbsp;пределах Кыргызской Республики внутри сети Кыргызтелеком Бесплатные разговоры в пределах Кыргызской Республики внутри сети Кыргызтелеком
На&nbsp;пути благотворительности. Фармацевтическая компания, которая помогает На пути благотворительности. Фармацевтическая компания, которая помогает
Зачем разжижать кровь при COVID-19? Зачем разжижать кровь при COVID-19?
Как не&nbsp;выходя из&nbsp;дома открыть депозит в&nbsp;&laquo;Керемет Банке&raquo; и&nbsp;за&shy;работать Как не выходя из дома открыть депозит в «Керемет Банке» и за­работать
1 августа, суббота
13:46
В городе Ош сгорели пять жилых домов В городе Ош сгорели пять жилых домов
13:25
Выборы-2020. Чолпон Джакупова о том, почему время старых политиков ушло
13:01
Выборы-2020. Почему не голосуют мигранты
12:53
В Ошской области сошел сель и затруднил проезд для автомобилей
12:40
Выборы-2020. Молодые лица в партийных списках — стандартная политтехнология