В Ошской области сошел сель и затруднил проезд для автомобилей

В Ошской области в результате проливного дождя селевые потоки затруднили проезд по автодороге Мырзаке — Кара-Кульджа — Алай-Куу. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС.

По ее данным, инцидент произошел вчера примерно в 19.30. Для устранения последствий стихии привлекли одного погрузчика. В 21.30 трассу расчистили в одну сторону. Сегодня работы продолжают.

Отмечается, что селевые потоки также заполнили грязекаменной массой 82-й и 89-й километры дороги Ош — Папан — Кичи-Алай. В настоящее время все последствия селя устранили.