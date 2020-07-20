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Происшествия

В Бишкекский СИЗО-1 водворили водителя, сбившего велосипедистов

Водитель, сбивший велосипедистов по дороге в международный аэропорт «Манас», водворен в Бишкекский СИЗО-1. Об этом сообщили в УВД Чуйской области.

По данным ведомства, решением суда 39-летний подозреваемый помещен в следственный изолятор сроком на два месяца. Назначены все необходимые экспертизы.

Эксперты отметили, что водитель в момент совершения ДТП находился в состоянии алкогольного опьянения.

В аварии по дороге в аэропорт «Манас» погибли члены Федерации триатлона КР — спортсмены Евгений Требунский и Илья Сидоров.

Спортсмены отправились на велотренировку по трассе в аэропорт «Манас». Пьяный водитель сбил их на скорости, в результате чего Илья Сидоров погиб на месте, а Евгений Требунский — в машине скорой помощи по пути в больницу.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/160030/
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