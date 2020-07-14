В Бишкеке сбили сотрудника Патрульной службы милиции

В Бишкеке сбили сотрудника управления Патрульной службы милиции столицы. Об этом сообщают очевидцы.

По их словам, ДТП произошло в районе городского отделения дорожной милиции.

В пресс-службе управления Патрульной службы милиции подтвердили, что инцидент произошел сегодня по улице Горького.

Сотрудника УПСМ госпитализировали в БНИЦТиО. Водителя, 29-летнего С.А., повезли на освидетельствование.

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