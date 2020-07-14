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Сюжет: Новый коронавирус

В Бишкеке задержали перекупщика лекарств: продавал клексан за 6 тысяч сомов

В Бишкеке задержали мужчину, который продавал клексан за 6 тысяч сомов, несмотря на рыночную стоимость 2 тысячи. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе управления Патрульной службы милиции столицы.

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Уточняется, что инцидент произошел на пересечении улиц Ахунбаева и Бакаева.

«В милицию обратился мужчина, который рассказал, что он заказал лекарственный препарат у некоего гражданина. Его обманули по стоимости препарата и продали за 6 тысяч сомов, хотя он стоит примерно 2 тысячи», — отметили в ведомстве.

31-летнего С.О. задержали патрульные милиционеры и передали в УВД Ленинского района. Факт зарегистрировали в ЕРПП по статье 204 «Мошенничество» УК КР.

пресс-службы УПСМ
Фото пресс-службы УПСМ. Задержан подозреваемый в мошенничестве

Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/159424/
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