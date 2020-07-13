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Сюжет: Новый коронавирус

Финпол вновь выявил перекупщиков, продающих лекарства по завышенным ценам

Продолжается работа по выявлению перекупщиков, продающих лекарственные препараты по завышенной цене. Об этом сообщает Государственная служба по борьбе с экономическими преступлениями.

По ее данным, в рамках досудебного производства, зарегистрированного по фактам завышения стоимости лекарственных препаратов, проведены очередные контрольные закупки у нескольких перекупщиков. Вновь установлены факты продажи лекарств физическими лицами без соответствующих разрешительных документов по завышенной цене.

Работники ГСБЭП приобретали наиболее востребованные в настоящее время клексан и гепарин.

«В отношении установленных лиц (спекулянтов) проводится досудебное производство, по итогам которого действиям причастных будет дана соответствующая правовая оценка с принятием окончательного процессуального решения. При обнаружении перекупщиков они прибегают к обману, придумывая и ссылаясь на различные жизненные обстоятельства. Несмотря на это, в отношении всех выявленных лиц заводится досудебное производство», — заключили в ведомстве.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/159274/
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