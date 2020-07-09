На южном берегу Иссык-Куля из-за дождей затопило дорогу

В Тонском районе в результате кратковременных дождей на автодороге Балыкчи — Боконбаево затопило участки трассы. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе МЧС.

В соцсетях опубликовали видео, как грязевые массы текут по автотрассе и вдоль нее. Автор ролика сообщил, что машины не могут проехать с южной стороны озера по дороге в Каракол, и многие разворачиваются.

По данным ведомства, к месту происшествия привлекли спасателей. «Это не сель. Из-за дождей грязекаменные массы заполонили некоторые участки автодороги», — сказали в ведомстве.