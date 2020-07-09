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Сюжет: Новый коронавирус

Не верю в коронавирус. В Баткене мужчина сбежал из больницы, а через день умер

В Баткене 56-летний мужчина с подтвержденным коронавирусом сбежал из больницы и скончался на следующий день. Об этом сообщили в пресс-службе УВД Баткенской области.

По ее данным, инцидент произошел ночью 7 июля. Гражданин сбежал из медучреждения, нарушив карантин.

«Он приехал в Баткен 2 июля, медики сразу взяли анализы, результат вышел положительный. Мужчину отправили в инфекционное отделение. Но он сбежал. Милиция и медики приехали к нему домой и попросили вернуться в больницу, но гражданин отказался и сказал, что не верит в существование коронавируса. Вчера он скончался», — отметили в ведомстве.

 
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/158843/
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