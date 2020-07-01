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В Нарыне сотрудники ГКНБ задержали членов «Хизб ут-Тахрир»

В Нарынской области сотрудники ГКНБ задержали активных членов женского крыла РЭО «Хизб ут-Тахрир». Об этом сообщает пресс-центр ведомства.

Уточняется, что в ходе обыска у задержанных обнаружены экстремистская литература, электронные носители информации (планшет, ноутбуки, телефоны, сим-карты) и тетради с записями, содержащими пропагандистские материалы «Хизб ут-Тахрир».

«Материалы направлены на экспертизу. Досудебное производство проводится по статье «Создание экстремистской организации» УК КР. Главные организаторы водворены в СИЗО», — сообщили в ГКНБ.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/157890/
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