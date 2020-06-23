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Происшествия

Возле здания ГКНБ обнаружили подозрительный пакет. Вызывали саперов

В социальных сетях распространяют информацию о том, что сегодня к зданию ГКНБ подкинули бомбу.

По данным пользователей Twitter, пакет со взрывным устройством закинули на территорию с той стороны, где находится камера СИЗО, в которой содержится бывший президент Алмазбек Атамбаев.

В пресс-центре ГКНБ 24.kg сказали, что сегодня утром около ведомства действительно обнаружили подозрительный пакет. На место вызвали саперов. Территорию осмотрели, взрывных устройств и других предметов не обнаружили, а пакет уничтожили.

По факту ведут следственные мероприятия.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/157145/
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