Возле здания ГКНБ обнаружили подозрительный пакет. Вызывали саперов

В социальных сетях распространяют информацию о том, что сегодня к зданию ГКНБ подкинули бомбу.

По данным пользователей Twitter, пакет со взрывным устройством закинули на территорию с той стороны, где находится камера СИЗО, в которой содержится бывший президент Алмазбек Атамбаев.

В пресс-центре ГКНБ 24.kg сказали, что сегодня утром около ведомства действительно обнаружили подозрительный пакет. На место вызвали саперов. Территорию осмотрели, взрывных устройств и других предметов не обнаружили, а пакет уничтожили.

По факту ведут следственные мероприятия.