Верну мужа-изменщика. Милиция задержала подозреваемую в мошенничестве

В Бишкеке задержана подозреваемая в мошенничестве 56-летняя женщина. Об этом сообщает пресс-служба УВД города Оша.

Уточняется, что ранее в милицию поступило 11 заявлений. Подозреваемая брала деньги за то, что якобы «открывала дорогу» женщинам.

Фото УВД города Оша. Милиция задержала подозреваемую в мошенничестве женщину

«Подозреваемую этапировали в Ош. Одним она представлялась как Айчурок, другим — Рахат. За свои услуги женщина брала минимум 10 тысяч сомов, максимум — 300 тысяч. Некоторые потерпевшие отдавали ей золотые украшения и мобильные телефоны за то, чтобы она открыла дорогу к счастью. Один заявитель указал, что взял кредит и отдал все деньги. Потерпевшим женщина говорила, что поможет вернуть мужа, который изменяет, и откроет дорогу к счастью», — сообщили в УВД.

Всех потерпевших просят обращаться по телефонам: 0709094000, 0559211222.