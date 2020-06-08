В Бишкеке сотрудник милиции спас девочку от изнасилования

В Бишкеке сотрудник СБНОН спас несовершеннолетнюю девочку от изнасилования. Об этом 24.kg сообщили в силовых структурах.

Уточняется, что 5 июня милиционер, проходя мимо Карагачевой рощи, услышал крики. Когда он прибежал на помощь, мужчина уже начал совершать преступные действия в отношении ребенка.

«Увидев милиционера, злоумышленник пытался сбежать, но сотрудник СБНОН догнал его и задержал», — сообщили редакции.

В пресс-службе СБНОН подтвердили этот факт. По данным ведомства, задержанного передали в Свердловский РОВД.