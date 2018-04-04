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В «Кок-Джаре» хотели изнасиловать девочку. Родители отказались писать заявление

В жилмассиве «Кок-Джар» мужчина пытался изнасиловать восьмилетнюю девочку. Об этом ИА «24.kg» сообщили в ГУВД Бишкека.

Уточняется, что сообщение в милицию поступило от местных жителей. «В нем указано, что неизвестный мужчина в районе жилмассива «Кок-Джар» обманом заманил девочку за дом и пытался изнасиловать. Ребенок пошел с ним под предлогом того, что он знает ее родителей и ему нужно передать деньги. Услышав голоса людей, мужчина убежал», — рассказали в ГУВД.

Сообщение зарегистрировали в УВД Октябрьского района. «Родители ребенка отказались писать заявление и от проведения экспертизы. Они объяснили это тем, что никакого вреда — ни морального, ни физического — ребенку не причинили», — сообщили в ГУВД.
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