На Иссык-Куле мужчину, пристававшего к школьнице, избили односельчане

В селе Липенка Иссык-Кульской области односельчане избили мужчину, подозреваемого в развратных действиях в отношении несовершеннолетней. Об этом 24.kg сообщили в УВД Иссык-Кульской области.

Ранее 13-летняя девочка пожаловалась родителям, что к ней приставал односельчанин.

«Факт зарегистрирован в Едином реестре преступлений и проступков по статье «Развратные действия». Со слов девочки, подозреваемый приставал к ней — трогал за руки, предлагал довезти до дома. Подросток убежала и рассказала все родственникам», — сообщили в УВД.

Подозреваемый госпитализирован, его охраняет конвой. По некоторым данным, мужчина страдает психическим расстройством, отметили в милиции.

На видео, которое прислали редакции, односельчане говорят, что мужчина больше не будет жить в селе. Со слов девочки, мужчина сильно взял ее за руку, протащил несколько метров, ей удалось сбежать.