18:13
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Происшествия
Сюжет: Насилие над детьми (219)

На Иссык-Куле мужчину, пристававшего к школьнице, избили односельчане

В селе Липенка Иссык-Кульской области односельчане избили мужчину, подозреваемого в развратных действиях в отношении несовершеннолетней. Об этом 24.kg сообщили в УВД Иссык-Кульской области.

Ранее 13-летняя девочка пожаловалась родителям, что к ней приставал односельчанин.

«Факт зарегистрирован в Едином реестре преступлений и проступков по статье «Развратные действия». Со слов девочки, подозреваемый приставал к ней — трогал за руки, предлагал довезти до дома. Подросток убежала и рассказала все родственникам», — сообщили в УВД.

Подозреваемый госпитализирован, его охраняет конвой. По некоторым данным, мужчина страдает психическим расстройством, отметили в милиции.

На видео, которое прислали редакции, односельчане говорят, что мужчина больше не будет жить в селе. Со слов девочки, мужчина сильно взял ее за руку, протащил несколько метров, ей удалось сбежать.
Ссылка:
просмотров: 309
Версия для печати
Материалы по теме
За попытку изнасилования падчерицы мужчину приговорили к 10 годам тюрьмы
В Джалал-Абаде суд прекратил дело о попытке изнасилования. Жертва простила
В Лебединовке пытались изнасиловать сотрудницу Ленинского РОВД
Подозреваемого в растлении 13-летней девочки отпустили
Приговор, смягчивший наказание пытавшемуся изнасиловать ребенка, обжалуют
В Кыргызстане обвиняемому в попытке изнасилования ребенка смягчили приговор
Сотрудника детсада в Бишкеке подозревают в насильственных действиях
Чемпиона Азии подозревают в попытке изнасилования. По факту возбудили дело
Простила. В Сокулуке суд прекратил дело о попытке изнасилования
Улан Эралиев: Я не имею отношения к попытке изнасилования девушки в Бишкеке
Популярные новости
Незаконное освобождение Азиза Батукаева. Кто проходит по&nbsp;уголовному делу Незаконное освобождение Азиза Батукаева. Кто проходит по уголовному делу
Незаконное освобождение Азиза Батукаева: задержаны врачи, диагностировавшие рак Незаконное освобождение Азиза Батукаева: задержаны врачи, диагностировавшие рак
В&nbsp;Бишкеке мужчина упал с&nbsp;восьмого этажа и&nbsp;погиб В Бишкеке мужчина упал с восьмого этажа и погиб
В&nbsp;аэропорту &laquo;Манас&raquo; россиянин пытался покончить с&nbsp;собой. Его задержали В аэропорту «Манас» россиянин пытался покончить с собой. Его задержали
Бизнес
Новый BMW в&nbsp;кредит от&nbsp;ОАО &laquo;Халык Банк Кыргызстан&raquo; Новый BMW в кредит от ОАО «Халык Банк Кыргызстан»
Союз предпринимателей Кыргызстана: Мы&nbsp;устраиваем &laquo;кошмар&raquo; для инвесторов Союз предпринимателей Кыргызстана: Мы устраиваем «кошмар» для инвесторов
Красивые номера в&nbsp;новом коде 999 от&nbsp;MegaCom уже в&nbsp;продаже! Красивые номера в новом коде 999 от MegaCom уже в продаже!
Оформление кредита онлайн в&nbsp;интернет-магазине ostore.kg Оформление кредита онлайн в интернет-магазине ostore.kg