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Общество
Сюжет: Насилие над детьми (277)

В Сокулуке мужчина чуть не изнасиловал девочку. Ему дали минимальное наказание

Сокулукский районный суд приговорил к одному году и шести месяцам лишения свободы 28-летнего М.Т. Об этом 24.kg сообщил начальник отдела уголовного и гражданского судопроизводства прокуратуры Чуйской области Нурлан Тагаев.

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По его словам, прокуратура обжаловала такое решение в Чуйском областном суде.

«Обвиняемый, будучи в нетрезвом состоянии, зашел в комнату 14-летней девочки. Увидев, что она спит, он стал целовать ее, обнимать. Воспользовавшись тем, что у ребенка не хватает сил дать ему отпор, мужчина сначала снял штаны с себя, а затем с нее для того, чтобы изнасиловать. Девочке удалось закричать, и в этот момент в комнату вошла ее мать. Обвиняемый сбежал через окно», — сказал Нурлан Тагаев.

Он отметил, что в суде мужчина частично признал свою вину.

«Со слов подсудимого, он встретился с одноклассниками, выпил спиртное. Ночью зашел к соседке, увидел, что в комнате на кровати кто-то лежит. Когда начал трогать девочку, та закричала, он испугался и сбежал», — пояснил Нурлан Тагаев.
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