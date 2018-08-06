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Общество

В Джалал-Абаде попытка изнасилования девочки отцом не подтвердилась

В городе Кочкор-Ате Джалал-Абадской области попытка изнасилования девочки отцом не подтвердилась. Об этом 24.kg сообщили в УВД региона. 

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Сейчас родители ребенка намерены подать в суд на распространителей сообщения.

«В рамках поступившей информации милиция назначила экспертизу. Через определенное время выяснилось, что надругательства или попытки изнасилования девочки не было. Родители написали заявление, что ребенку причинили моральный ущерб. Однако такие разбирательства проводятся не в милиции, а в суде», — заявили в УВД.

Ранее в социальных сетях и WhatsАpp появилась информация о том, что мужчину подозревают в изнасиловании дочери.
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