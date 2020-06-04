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Происшествия

В Кыргызстане за сутки утонули три человека

В Кыргызстане за сутки утонули три человека. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.
 
По ее данным, первый случай произошел накануне в селе Чеч-Добо Манасского района. В озере Саратай утонул 18-летний парень.
 
«К поиску были привлечены сотрудники МЧС, РОВД и местные жители. В результате поисковых работ тело парня обнаружили в озере», — говорится в сообщении.
 
Второй случай произошел в Жумгальском районе. Пятнадцатилетний мальчик утонул в канале в селе Кара-Кече.
 
Еще один утонувший зафиксирован в Джалал-Абадской области в селе Кара-Жигач. Накануне примерно в 20.30 на озере Кара-Суу скончался, упав в воду, 69-летний мужчина.
 
Сообщается, что тела погибших переданы сотрудникам милиции. 
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/154778/
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