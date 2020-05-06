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Происшествия

Ливневые дожди затопили дворы домов и пахотные земли в Ноокенском районе

В Ноокенском районе вчера ливневые дожди затопили примерно 20 гектаров пахотных земель и 15 огородных участков жилых домов. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС.

По ее данным, водная стихия также унесла 50 голов мелкого рогатого скота. Для проведения очистительных работ привлекли спасателей и спецтехнику. Спасатели полностью ликвидировали последствия селевых явлений во дворах домов. Комиссия по гражданской защите района подсчитывает материальный ущерб.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/152032/
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