В Джалал-Абаде задержали трех граждан с поддельными пропусками на автомобили

За прошедшие сутки трое граждан пытались въехать в Джалал-Абад по поддельным пропускам. Об этом на брифинге сообщил комендант области Жениш Жоробеков.

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По его словам, факты зарегистрировали в ЕРПП по статье 359 «Подделка документов» УК КР. Липовые пропуска на автомобили выявили на блокпостах на въезде в город Джалал-Абад.

«С гражданами побеседовали, автомобили поставили на штрафстоянку», — сказал Жениш Жоробеков.

Отметим, что в Джалал-Абаде могут усилить контроль и вернуть внутренние блокпосты в случае несоблюдения карантинных норм.