В мире от коронавируса погибли 55 журналистов

От коронавирусной инфекции погибли 55 журналистов в 23 странах мира. Об этом пишет независимая организация Press Emblem Campaign (РЕС).

По их данным, больше всего пострадали сотрудники СМИ Эквадора — за время пандемии здесь скончались девять журналистов, заразившихся вирусом. В США зафиксировали восемь таких смертей, Бразилии — четыре, Великобритании и Испании — по три.

«Безопасность журналистов в условиях этого кризиса подвергается особому риску, поскольку они должны продолжать предоставлять информацию с места событий и вести репортажи из больниц, брать интервью у врачей, медсестер и пациентов», — отмечено в докладе организации, приуроченном к Всемирному дню свободы печати, который ежегодно отмечают 3 мая.