11:37
USD 78.89
EUR 85.88
RUB 1.08
Происшествия
Сюжет: Новый коронавирус

В мире от коронавируса погибли 55 журналистов

От коронавирусной инфекции погибли 55 журналистов в 23 странах мира. Об этом пишет независимая организация Press Emblem Campaign (РЕС).

По их данным, больше всего пострадали сотрудники СМИ Эквадора — за время пандемии здесь скончались девять журналистов, заразившихся вирусом. В США зафиксировали восемь таких смертей, Бразилии — четыре, Великобритании и Испании — по три.

«Безопасность журналистов в условиях этого кризиса подвергается особому риску, поскольку они должны продолжать предоставлять информацию с места событий и вести репортажи из больниц, брать интервью у врачей, медсестер и пациентов», — отмечено в докладе организации, приуроченном к Всемирному дню свободы печати, который ежегодно отмечают 3 мая.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/151679/
просмотров: 92
Версия для печати
Материалы по теме
Коронавирус в Кыргызстане. Число больных и карта распространения заболевания
Высказывания, что коронавирус распространился из Ухани, необоснованно и ошибочно
Число зараженных медиков в Кыргызстане небольшое, считает проректор Медакадемии
Минздрав пояснил, получат ли медики компенсацию за время в обсервации
Число зараженных коронавирусом в мире за сутки выросло на 87 тысяч человек
В Кыргызстане коронавирусом заразились еще два медика
В Кыргызстане зарегистрировали еще 13 случаев коронавируса. Всего — 769
В Кыргызстане за сутки 23 человека выздоровели от коронавируса
Медикам города Ош помогли строители из Китая
Режим ЧП. В Театре юного зрителя проходят репетиции спектакля
Популярные новости
Пошли вон! Чиновники хотят депортировать кыргызстанку с&nbsp;двумя маленькими детьми Пошли вон! Чиновники хотят депортировать кыргызстанку с двумя маленькими детьми
В&nbsp;Бишкеке горит индийское кафе В Бишкеке горит индийское кафе
В&nbsp;Караколе трое мужчин изнасиловали девушку. Суд оправдал одного из&nbsp;них В Караколе трое мужчин изнасиловали девушку. Суд оправдал одного из них
Пьяный водитель во&nbsp;время комендантского часа в&nbsp;Бишкеке врезался в&nbsp;здание банка Пьяный водитель во время комендантского часа в Бишкеке врезался в здание банка
Бизнес
Заявление Каракольской городской организации партии &laquo;Биримдик&raquo; Заявление Каракольской городской организации партии «Биримдик»
&laquo;Газпром Кыргызстан&raquo; заботится о&nbsp;благополучии участников ВОВ «Газпром Кыргызстан» заботится о благополучии участников ВОВ
SIM-карты&nbsp;&mdash; бесплатно! Проведи майские праздники вместе с&nbsp;MegaCom SIM-карты — бесплатно! Проведи майские праздники вместе с MegaCom
Тромбопол&nbsp;&mdash; профилактика сосудистых катастроф Тромбопол — профилактика сосудистых катастроф
2 мая, суббота
11:28
В мире от коронавируса погибли 55 журналистов В мире от коронавируса погибли 55 журналистов
11:24
Коронавирус в Кыргызстане. Число больных и карта распространения заболевания
11:17
Высказывания, что коронавирус распространился из Ухани, необоснованно и ошибочно
11:07
Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 2 мая
11:04
Жителю Бишкека отказали в пропуске и вытолкнули из здания комендатуры