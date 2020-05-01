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Во время комендантского часа вскрыли терминал около микрорайона «Тунгуч»

Накануне ночью во время комендантского часа неизвестные вскрыли платежный терминал около микрорайона «Тунгуч». Информацию 24.kg подтвердили в МВД.

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Однако уточнили, что территория, где был установлен терминал, относится к Аламединскому району. 

По предварительным данным, похищено около 13 тысяч сомов.

В ГУВД Чуйской области подтвердили, что в новостройке «Кырман» взломан платежный терминал. Однако сколько денег украли и задержаны ли подозреваемые, в ведомстве не уточнили.

Напомним, что в начале апреля ночью во время комендантского часа украли терминал в центре столицы. Подозреваемых задержали, но позже отпустили под домашний арест.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/151646/
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