13:01, 26 марта 2026, Бишкек - 24.kg, Дарья НЕСТЕРОВА
Пропускную способность международного аэропорта «Манас» увеличат втрое
Масштабная реконструкция аэровокзального комплекса международного аэропорта «Манас» находится в активной фазе. В рамках проекта территория аэровокзала увеличивается на 20 тысяч квадратных метров, что позволит значительно расширить инфраструктуру и повысить ее эффективность.
Как сообщили в пресс-службе ОАО «Аэропорты Кыргызстана», обновленный комплекс будет соответствовать современным стандартам технологичности, комфорта и стиля, а пропускная способность аэропорта увеличится в три раза.
Параллельно ведется строительство новой крытой парковки на 650 машиномест.
Парковка будет соединена с терминалом современным воздушным переходом, обеспечивая удобное и безопасное передвижение пассажиров в любое время года.