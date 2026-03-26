Пропускную способность международного аэропорта «Манас» увеличат втрое

Масштабная реконструкция аэровокзального комплекса международного аэропорта «Манас» находится в активной фазе. В рамках проекта территория аэровокзала увеличивается на 20 тысяч квадратных метров, что позволит значительно расширить инфраструктуру и повысить ее эффективность.

Параллельно ведется строительство новой крытой парковки на 650 машиномест.

Как сообщили в пресс-службе ОАО «Аэропорты Кыргызстана», обновленный комплекс будет соответствовать современным стандартам технологичности, комфорта и стиля, а пропускная способность аэропорта увеличится в три раза.

Парковка будет соединена с терминалом современным воздушным переходом, обеспечивая удобное и безопасное передвижение пассажиров в любое время года.

