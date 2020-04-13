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Происшествия

Граждане Казахстана пытались перейти границу через реку Чу

Пограничники управления ГПС по Чуйской области задержали четырех граждан Казахстана и одного кыргызстанца за попытку незаконного пересечения государственной границы. Об этом сообщил отдел по связям с общественностью и СМИ Государственной пограничной службы.

По его данным, граждане нелегально перешли вброд реку Чу из Казахстана в Кыргызстан. В КР их задержал пограничный наряд.

После оформления документов задержанные нарушители государственной границы переданы сотрудникам соответствующих органов для дальнейшего разбирательства.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/149968/
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