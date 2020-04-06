В городе Ош мужчина избил дежурного на карантинном посту

В Оше мужчина напал на жителя города, который дежурил на санитарно-карантинном посту. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе комендатуры Ошской области.

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Инцидент произошел 4 апреля примерно в 15.30. Неизвестный мужчина на автомобиле Honda Civic пытался проехать пост в Кара-Суйском районе и в ходе словесной перепалки с проверяющим нанес ему телесные повреждения.

«26-летнего пострадавшего госпитализировали в Ошскую городскую больницу в отделение нейрохирургии», — сказали в комендатуре.

Факт зарегистрировали в ЕРПП и начали досудебное производство по статье 266 «Хулиганство» УК КР. Задержан 30-летний подозреваемый. Назначены экспертизы.