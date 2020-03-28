В Ала-Буке женщина, у которой подозревали коронавирус, скончалась от пневмонии

В Ала-Букинской территориальной больнице скончалась 82-летняя женщина, у которой подозревали коронавирус. Об этом на брифинге сообщил заместитель министра здравоохранения Касымбек Мамбетов.

По его словам, у женщины имелись хронические заболевания сердца, но ее смерть не имеет отношения к коронавирусу.

«Гражданка приехала из-за рубежа, ей 82 года. Женщину госпитализировали в обсерватор на базе Ала-Букинской больницы. У нее проявилась симптоматика коронавируса, но повторное тестирование показало отрицательный результат. На помощь приехали врачи из Бишкека, но, несмотря на все мероприятия, она скончалась от пневмонии», — сказал Касымбек Мамбетов.

На сегодня в Кыргызстане 58 подтвержденных случаев заражения коронавирусом. На территории Бишкека, Оша и Джалал-Абада, Ноокатского и Кара-Суйского районов Ошской области, Сузакского района Джалал-Абадской области ввели режим чрезвычайного положения и комендантский час.