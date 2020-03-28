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Сюжет: Новый коронавирус

Коронавирус в Кыргызстане. Задержаны женщины, писавшие в мессенджеры фейки

В Панфиловском районе милиция задержала двух женщин, распространяющих ложную информацию о коронавирусе. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Чуйской области.

Уточняется, что подозреваемые распространяли сообщения через WhatsApp. В них они утверждали, что в Панфиловском районе есть лица, зараженные коронавирусом.

«Установлены женщины, распространявшие эти сообщения. Одна из них работает бухгалтером в районной больнице, другая — воспитателем местной школы-интерната. Подозреваемые доставлены в милицию для выяснения всех обстоятельств дела», — сообщили в ведомстве.

ГУВД Чуйской области призывает граждан воздержаться от распространения каких-либо провокационных сообщений в интернете, мессенджерах и сообщать о возможных фактах в органы внутренних дел по телефону 102.

На сегодня в Кыргызстане 58 подтвержденных случаев заражения коронавирусом. На территории Бишкека, Оша и Джалал-Абада, Ноокатского и Кара-Суйского районов Ошской области, Сузакского района Джалал-Абадской области ввели режим чрезвычайного положения и комендантский час.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/148356/
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