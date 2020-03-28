За нарушение комендантского часа в Бишкеке оштрафуют 98 человек

В Бишкеке за нарушение комендантского часа задержали 157 человек. Об этом на брифинге сообщил комендант столицы Алмазбек Орозалиев.

По его словам, в целом криминогенная ситуация в городе стабильная.

«Из общего числа задержанных 23 женщины, 134 мужчины, пять иностранцев и трое несовершеннолетних. В отношении 98 человек составили протоколы (о штрафах. — Прим.24.kg)», — сказал Алмазбек Орозалиев.

На сегодня в Кыргызстане 58 подтвержденных случаев заражения коронавирусом. На территории Бишкека, Оша и Джалал-Абада, Ноокатского и Кара-Суйского районов Ошской области, Сузакского района Джалал-Абадской области ввели режим чрезвычайного положения и комендантский час.