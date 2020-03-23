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Происшествия

В Бишкеке мужчина с пистолетом проник в дом, избил жильцов и отобрал телефоны

Грабитель проник в дом бишкекчанина, угрожая пистолетом, избил жильцов и отобрал два сотовых телефона. Об этом сообщила пресс-служба УВД Свердловского района.

По ее данным, в милицию обратился гражданин М.У., 1973 года рождения. Он сообщил, что сегодня примерно в 13.00 неизвестный перепрыгнул через забор, проник в его частный дом по улице Айтматова, где находились его 21-летний сын и 53-летняя домработница.  

«Злоумышленник выстрелил в стену из газо-травматического пистолета, избил жильцов. Разбойник попытался завладеть деньгами, которые хранились в сейфе, однако ему не удалось это сделать, он забрал два мобильных телефона Samsung и скрылся», — говорится в сообщении.

Факт зарегистрирован в ЕРПП по статье 202 (разбой) УК КР. По горячим следам задержан подозреваемый, им оказался А.К., 1995 года рождения. Он водворен в ИВС ГУВД Бишкека. Следствие продолжается.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/147620/
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