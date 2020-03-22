В Бишкеке водитель насмерть сбил парня и скрылся

В Бишкеке задержали водителя, которого подозревают в смертельном наезде на 20-летнего пешехода. Об этом 24.kg сообщили в управлении Патрульной службы милиции столицы.

Фото 24.kg. Автомобиль подозреваемого поставили на штрафстоянку

Уточняется, что инцидент произошел накануне в 23.35 на улице Малдыбаева. «Водитель скрылся с места ДТП, а пешехода доставили в БНИЦТиО, но спасти уже не смогли. Подозреваемого в совершении автонаезда задержали сегодня, им оказался 21-летний А.Ш., его доставили в ГУВД Бишкека для выяснения обстоятельств», — сказали в УПСМ.

Факт зарегистрировали в ЕРПП, начато следствие. Автомобиль подореваемого поставили на штрафстоянку.