Участница ДТП накинулась на инспектора милиции. Ее задержали

В Бишкеке задержали женщину-водителя, которая врезалась в другого участника дорожного движения и скрылась с места ДТП. Об этом сообщили в управлении Патрульной службы милиции Бишкека.

Уточняется, что 54-летнюю женщину задержали после того, как пострадавший водитель обратился в правоохранительные органы. «По приезде сотрудников УПСМ женщина не подчинялась, выражалась нецензурными словами, сорвала нагрудную камеру инспектора и начала кидаться на него. Ее доставили в УВД Ленинского района», — отметили в ведомстве.

Факт зарегистрировали в ЕРПП и начали досудебное производство по статье 355 (применение насилия в отношении представителя власти) УК КР.