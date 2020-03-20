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Происшествия

Участница ДТП накинулась на инспектора милиции. Ее задержали

В Бишкеке задержали женщину-водителя, которая врезалась в другого участника дорожного движения и скрылась с места ДТП. Об этом сообщили в управлении Патрульной службы милиции Бишкека.

Уточняется, что 54-летнюю женщину задержали после того, как пострадавший водитель обратился в правоохранительные органы. «По приезде сотрудников УПСМ женщина не подчинялась, выражалась нецензурными словами, сорвала нагрудную камеру инспектора и начала кидаться на него. Ее доставили в УВД Ленинского района», — отметили в ведомстве.

Факт зарегистрировали в ЕРПП и начали досудебное производство по статье 355 (применение насилия в отношении представителя власти) УК КР.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/147318/
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