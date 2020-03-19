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Происшествия

Двое парней ехали по городу на крыше машины. Их и водителя доставили в УВД

В Бишкеке задержали двух парней, которые забрались на крышу машины друга и ехали так по городу. Об этом 24.kg сообщили в управлении Патрульной службы милиции столицы.

Уточняется, что инцидент произошел сегодня в 20.30. В это время город инспектировали мэр Азиз Суракматов и сотрудники правоохранительных органов.

Двух 19-летних бишкекчан доставили в УВД Октябрьского района. В отношении 19-летнего водителя автомобиля составили протокол и выписали штраф согласно 124 и 122 статьям Кодекса о нарушениях.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/147190/
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