Двое парней ехали по городу на крыше машины. Их и водителя доставили в УВД

В Бишкеке задержали двух парней, которые забрались на крышу машины друга и ехали так по городу. Об этом 24.kg сообщили в управлении Патрульной службы милиции столицы.

Уточняется, что инцидент произошел сегодня в 20.30. В это время город инспектировали мэр Азиз Суракматов и сотрудники правоохранительных органов.

Двух 19-летних бишкекчан доставили в УВД Октябрьского района. В отношении 19-летнего водителя автомобиля составили протокол и выписали штраф согласно 124 и 122 статьям Кодекса о нарушениях.