Скандал в Федерации профсоюзов продолжается. Одного из членов совета избили

Члена совета Федерации профсоюзов Эльдара Аглиулина сегодня избили. Об этом журналистам он сообщил сам.

По словам Аглиулина, сегодня утром он прибыл в Дом профсоюзов, но сторонники Мирбека Асанакунова напали на него и стали бить.

«Сегодня пытались провести насильственный захват федерации сторонники Мирбека Асанакунова. Двое его сопровождающих лиц напали на меня», — рассказал он.

К эпицентру событий прибыли сотрудники милиции. Они зашли в здание Дома профсоюзов. Участники конфликта пишут друг на друга заявления.

Фото 24.kg. Стороны пишут заявления

Напомним, что Мирбек Асанакунов избран председателем Федерации профсоюзов 16 января 2017 года. До этого он был депутатом Жогорку Кенеша от СДПК и работал губернатором Иссык-Кульской области.

Ранее Асанакунова обвинили в подделке документов, он якобы незаконно вписал в трудовой книжке стаж о работе в профсоюзной организации. Верховный суд прекратил дело по иску. Решение принято в связи с тем, что подобные споры разрешают во внесудебном порядке.

5 февраля на заседании совета ФПК — в высшем органе управления федерации — принято решение об отстранении Мирбека Асанакунова от должности председателя.

Скандал в профсоюзах длится уже более года.