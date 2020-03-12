11:02
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Происшествия

Скандал в Федерации профсоюзов продолжается. Одного из членов совета избили

Члена совета Федерации профсоюзов Эльдара Аглиулина сегодня избили. Об этом журналистам он сообщил сам.

По словам Аглиулина, сегодня утром он прибыл в Дом профсоюзов, но сторонники Мирбека Асанакунова напали на него и стали бить.

«Сегодня пытались провести насильственный захват федерации сторонники Мирбека Асанакунова. Двое его сопровождающих лиц напали на меня», — рассказал он.

К эпицентру событий прибыли сотрудники милиции. Они зашли в здание Дома профсоюзов. Участники конфликта пишут друг на друга заявления.

24.kg
Фото 24.kg. Стороны пишут заявления

Напомним, что Мирбек Асанакунов избран председателем Федерации профсоюзов 16 января 2017 года. До этого он был депутатом Жогорку Кенеша от СДПК и работал губернатором Иссык-Кульской области.

Ранее Асанакунова обвинили в подделке документов, он якобы незаконно вписал в трудовой книжке стаж о работе в профсоюзной организации. Верховный суд прекратил дело по иску. Решение принято в связи с тем, что подобные споры разрешают во внесудебном порядке.

5 февраля на заседании совета ФПК — в высшем органе управления федерации — принято решение об отстранении Мирбека Асанакунова от должности председателя.

Скандал в профсоюзах длится уже более года.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/146248/
просмотров: 238
Версия для печати
Материалы по теме
Члены Федерации профсоюзов снова выйдут на митинг
Скандал в Федерации профсоюзов: все в рамках закона
Скандал в Федерации профсоюзов. Сторонники Мирбека Асанакунова о захвате власти
В Федерации профсоюзов несогласны с решением совета об отстранении председателя
Скандал в Федерации профсоюзов продолжается. Отстранен председатель
Об основных причинах увольнений бюджетников рассказали в Федерации профсоюзов
Опять митинги. Члены Федерации профсоюзов выйдут на акцию протеста
Закон о профсоюзах. Представительство ЕС отслеживает ситуацию
Законопроект «О профсоюзах». Почему его называют скандальным?
Популярные новости
Жестокое убийство в&nbsp;Бишкеке. Стало известно имя судьи, убившего жену Жестокое убийство в Бишкеке. Стало известно имя судьи, убившего жену
Сотрудники Налоговой службы Кыргызстана вымогали $25 тысяч Сотрудники Налоговой службы Кыргызстана вымогали $25 тысяч
В&nbsp;Бишкеке автомобиль влетел прямо на&nbsp;крыльцо развлекательного центра В Бишкеке автомобиль влетел прямо на крыльцо развлекательного центра
Пьяный мужчина пытался изнасиловать девочку, соседи едва не&nbsp;устроили самосуд Пьяный мужчина пытался изнасиловать девочку, соседи едва не устроили самосуд
Бизнес
Кыргызский футбольный союз объявляет конкурс на&nbsp;создание логотипа Кыргызский футбольный союз объявляет конкурс на создание логотипа
Маркетплейс&nbsp;&mdash; новый продукт Dos Credobank Маркетплейс — новый продукт Dos Credobank
Марат Аманкулов о&nbsp;партии и&nbsp;какое отношение власть имеет к&nbsp;&laquo;Биримдик&raquo; Марат Аманкулов о партии и какое отношение власть имеет к «Биримдик»
&laquo;Каганат Инвест&raquo;&nbsp;&mdash; генеральный спонсор Кыргызского футбольного союза «Каганат Инвест» — генеральный спонсор Кыргызского футбольного союза
12 марта, четверг
11:01
Наталья Никитенко требует установить провокаторов на марше за права женщин Наталья Никитенко требует установить провокаторов на ма...
11:00
Дети с ВИЧ. Узнать статус и научиться с ним жить
10:55
Иски Матраимовых против СМИ. Суд принимает решение по частной жалобе ответчиков
10:51
Скандал в Федерации профсоюзов продолжается. Одного из членов совета избили
10:37
Пандемия. Депутат предлагает продлить сроки карантина для приезжающих