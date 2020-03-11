13:11
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Происшествия

В Ошской области задержали телефонного террориста. Он работает в Госрегистре

В Ошской области задержали сотрудника Госрегистра Кара-Суйского района за ложное сообщение о заложенной бомбе. Об этом сообщает пресс-центр ГКНБ.

Читайте по теме
В посольстве России в Бишкеке заложена бомба, сообщила хулиганка. Она задержана

10 марта 2020 года в дежурную службу Ошского управления ГКНБ поступило сообщение о том, что в здании РЭС заложена бомба. В результате осмотра здания и территории подозрительных предметов или взрывного устройства не обнаружили.

«В ходе проведенных оперативно-разыскных мероприятий установили и задержали 51-летнего Э.К., жителя Кара-Суйского района Ошской области. Установили, что он является главным специалистом отдела картографии Госрегистра указанного района и в состоянии сильного алкогольного опьянения из хулиганских побуждений совершил ложный звонок», — отметили в ГКНБ.

Факт зарегистрировали в ЕРПП по статье 246 «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма» УК КР. Ведется следствие.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/146142/
просмотров: 247
Версия для печати
Материалы по теме
Граждане Молдовы семь лет занимались контрабандой в Кыргызстане. Они задержаны
ГКНБ: Алмазбек Атамбаев находится под круглосуточным медицинским наблюдением
ГКНБ Кыргызстана не распространял информацию о прослушке и мониторинге соцсетей
Пьяный сотрудник ГКНБ ночью приехал к активисту и допрашивал его в машине
Дом для сотрудников ГКНБ построят на Иссык-Куле
Президент рассказал о коррупции на таможне. Чиновники не знают, что ответить
Спокойная жизнь общества зависит от органов нацбезопасности, считает президент
Мужа Ширин Айтматовой водворили в ИВС СИЗО ГКНБ. Подозревают в мошенничестве
Суд по делу об освобождении Азиза Батукаева будет проходить в СИЗО ГКНБ
Депутат Жогорку Кенеша Джаныбек Бакчиев вызван на допрос в ГКНБ
Популярные новости
Жестокое убийство в&nbsp;Бишкеке. Ребенок пришел в&nbsp;себя и&nbsp;начал говорить Жестокое убийство в Бишкеке. Ребенок пришел в себя и начал говорить
Сотрудники Налоговой службы Кыргызстана вымогали $25 тысяч Сотрудники Налоговой службы Кыргызстана вымогали $25 тысяч
Жестокое убийство в&nbsp;Бишкеке. Стало известно имя судьи, убившего жену Жестокое убийство в Бишкеке. Стало известно имя судьи, убившего жену
В&nbsp;Бишкеке автомобиль влетел прямо на&nbsp;крыльцо развлекательного центра В Бишкеке автомобиль влетел прямо на крыльцо развлекательного центра
Бизнес
Маркетплейс&nbsp;&mdash; новый продукт Dos Credobank Маркетплейс — новый продукт Dos Credobank
Марат Аманкулов о&nbsp;партии и&nbsp;какое отношение власть имеет к&nbsp;&laquo;Биримдик&raquo; Марат Аманкулов о партии и какое отношение власть имеет к «Биримдик»
&laquo;Каганат Инвест&raquo;&nbsp;&mdash; генеральный спонсор Кыргызского футбольного союза «Каганат Инвест» — генеральный спонсор Кыргызского футбольного союза
86&nbsp;айыл окмоту Ошской области имеют доступ в&nbsp;Сеть 86 айыл окмоту Ошской области имеют доступ в Сеть
11 марта, среда
12:59
Выборы-2020. За продажу голоса избирателей предлагают штрафовать Выборы-2020. За продажу голоса избирателей предлагают ш...
12:54
В больницу доставили мужчину с побоями, он умер. Милиция разыскивает свидетелей
12:47
Полторы тысячи талибов освободили из тюрем в Афганистане
12:44
Дом отключили от электричества. Жильцы задолжали почти 1 миллион сомов
12:39
В Ошской области задержали телефонного террориста. Он работает в Госрегистре