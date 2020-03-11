В Ошской области задержали телефонного террориста. Он работает в Госрегистре

В Ошской области задержали сотрудника Госрегистра Кара-Суйского района за ложное сообщение о заложенной бомбе. Об этом сообщает пресс-центр ГКНБ.

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10 марта 2020 года в дежурную службу Ошского управления ГКНБ поступило сообщение о том, что в здании РЭС заложена бомба. В результате осмотра здания и территории подозрительных предметов или взрывного устройства не обнаружили.

«В ходе проведенных оперативно-разыскных мероприятий установили и задержали 51-летнего Э.К., жителя Кара-Суйского района Ошской области. Установили, что он является главным специалистом отдела картографии Госрегистра указанного района и в состоянии сильного алкогольного опьянения из хулиганских побуждений совершил ложный звонок», — отметили в ГКНБ.

Факт зарегистрировали в ЕРПП по статье 246 «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма» УК КР. Ведется следствие.