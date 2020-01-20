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Происшествия

В Таласе егеря нашли оружие, оставленное браконьерами

В ущелье Узун Ташты Таласской области егеря нашли оружие, оставленное браконьерами. Об этом 24.kg сообщили сотрудники охотничьего угодья.

По их данным, накануне проводился очередной рейд, во время которого и найдены два охотничьих ружья 12-го калибра и мелкокалиберная винтовка ТОЗ-8.

«Кроме оружия, в чехле егеря нашли четырех куропаток. Очевидно, что оружие с добычей оставили браконьеры. Винтовку и ружья бросили под кустами. Работники охотугодья нашли их по следам. Находку передали сотрудникам департамента сохранения биоразнообразия и особо охраняемых природных территорий Гослесхоза», — заявили редакции.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/140999/
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