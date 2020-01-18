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Происшествия

Я сбил человека, и мне нужно $200. В Бишкеке задержан телефонный мошенник

В социальной сети Facebook адвокат Бактыбек Жумашев опубликовал запись разговора с мошенником, который представился его сыном и просил передать $200.

По его словам, аферист сказал, что попал в ДТП и сбил человека. Для того чтобы милиционеры не начинали следственные мероприятия, нужны деньги, как минимум 14 тысяч сомов. Бактыбек Жумашев понял, что это аферисты, и попросил дать час для поисков нужной суммы.

«Естественно, первым делом я позвонил в 102, объяснил ситуацию, что мошенника нужно поймать с поличным. Минут через пять мне перезвонила опергруппа УВД Первомайского района. Мы встретились, я передал им готовое заявление. Тут же подготовили деньги для передачи. Через час мошенник позвонил, я сказал, что деньги готовы. Не проходит и минута, мне звонит посыльный мошенника и приезжает за деньгами. Как только он получил деньги, был задержан сотрудниками опергруппы», — пишет он.

В УВД Первомайского района данный факт подтвердили и пообещали предоставить информацию в понедельник.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/140914/
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