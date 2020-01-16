Четыре кыргызстанца погибли в ДТП в северном Казахстане

Четыре гражданина Кыргызстана погибли в результате дорожно-транспортного происшествия в Актюбинской области Казахстана. Об этом сообщило ИА REGNUM со ссылкой на Департамент полиции республики.

Авария произошла 16 января в 2.30 у поселка Иргиз на трассе Самара — Шымкент. Водитель автомобиля LADA 21 070 не справился с управлением из-за гололеда, в результате чего произошел занос.

Транспортное средство выехало на полосу встречного движения, где столкнулось с автомашиной Chevrolet Cruze.

В результате аварии водитель LADA и трое его пассажиров скончались на месте, еще одна пассажирка госпитализирована.