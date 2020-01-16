15:30
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Происшествия

Четыре кыргызстанца погибли в ДТП в северном Казахстане

Четыре гражданина Кыргызстана погибли в результате дорожно-транспортного происшествия в Актюбинской области Казахстана. Об этом сообщило ИА REGNUM со ссылкой на Департамент полиции республики.

Авария произошла 16 января в 2.30 у поселка Иргиз на трассе Самара — Шымкент. Водитель автомобиля LADA 21 070 не справился с управлением из-за гололеда, в результате чего произошел занос.

Транспортное средство выехало на полосу встречного движения, где столкнулось с автомашиной Chevrolet Cruze.

В результате аварии водитель LADA и трое его пассажиров скончались на месте, еще одна пассажирка госпитализирована.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/140705/
просмотров: 233
Версия для печати
Материалы по теме
В ДТП в Оренбургской области РФ пострадало восемь граждан Кыргызстана
Необычное ДТП с участием самолета и автомобиля произошло в Бразилии
Фура слетела в кювет на объездной дороге в Чуйской области
Пострадавшим пассажирам маршрутки оплатят медицинские расходы
В Бишкеке маршрутка врезалась в ограждение. Двое детей в больнице
ДТП с начальником РОВД. Потерпевший отказался от претензий к милиционеру
Задержан водитель, насмерть сбивший пешехода в селе Кара-Жигач
ДТП с патрульной машиной в Бишкеке попало на видео
В Джалал-Абаде судья в нетрезвом состоянии попала в ДТП
В Бишкеке Патрульная милиция опять попала ДТП
Популярные новости
В&nbsp;Бишкеке мужчина зарезал бывшую жену В Бишкеке мужчина зарезал бывшую жену
Синяки на&nbsp;теле: маленький ребенок скончался в&nbsp;больнице, милиция начала проверку Синяки на теле: маленький ребенок скончался в больнице, милиция начала проверку
Избили брата экс-мэра города Ош. Подозревают члена ОПГ по&nbsp;прозвищу Казак Избили брата экс-мэра города Ош. Подозревают члена ОПГ по прозвищу Казак
В&nbsp;Джалал-Абадской области чиновники требовали откат с&nbsp;победителя тендера В Джалал-Абадской области чиновники требовали откат с победителя тендера
Бизнес
Купи флагман от&nbsp;Xiaomi, получи беспроводные наушники AirDots в&nbsp;подарок! Купи флагман от Xiaomi, получи беспроводные наушники AirDots в подарок!
Успешное развитие. Как в&nbsp;Ноокате внедрили новый способ очистки улиц Успешное развитие. Как в Ноокате внедрили новый способ очистки улиц
Как исцеляют сердца в&nbsp;клинике Acıbadem Как исцеляют сердца в клинике Acıbadem
В&nbsp;Казахстане ужесточили наказание за&nbsp;преступления против несовершеннолетних В Казахстане ужесточили наказание за преступления против несовершеннолетних
16 января, четверг
15:15
Четыре кыргызстанца погибли в ДТП в северном Казахстане Четыре кыргызстанца погибли в ДТП в северном Казахстане...
15:10
Водителя, который требовал с пассажиров по 20 сомов, сняли с линии
14:39
Обвинения по импичменту Дональда Трампа передали в Сенат
14:30
Экологическая проблема в Бишкеке. Рецепт избавления от Тамерлана Ибраимова
14:17
Три года со дня катастрофы в Дачи СУ. Президент встретился с детьми погибших