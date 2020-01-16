В ДТП в Оренбургской области РФ пострадало восемь граждан Кыргызстана

Дорожно-транспортное происшествие произошло в Оренбургской области России.

По данным посольства Кыргызстана в РФ, на 181-м километре трассы М5-Урал (Самара — Оренбург) автомобиль марки Mercedes-Benz Sprinter выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем «Хонда Степвагон». В последнем находились восемь граждан КР.

В результате ДТП все кыргызстанцы были госпитализированы в Бузулукскую больницу скорой медицинской помощи. Погибших среди граждан КР нет.

Вопрос находится на контроле дипломатической миссии. На место прибыл почетный консул КР в Оренбурге.