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Происшествия

В ДТП в Оренбургской области РФ пострадало восемь граждан Кыргызстана

Дорожно-транспортное происшествие произошло в Оренбургской области России.

По данным посольства Кыргызстана в РФ,  на 181-м километре трассы М5-Урал (Самара  Оренбург) автомобиль марки Mercedes-Benz Sprinter выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем «Хонда Степвагон». В последнем находились восемь граждан КР.

В результате ДТП все кыргызстанцы были госпитализированы в Бузулукскую больницу скорой медицинской помощи. Погибших среди граждан КР нет. 

Вопрос находится на контроле дипломатической миссии. На место прибыл почетный консул КР в Оренбурге.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/140611/
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